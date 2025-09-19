سوريا - لبنان - فلسطين

"هآرتس": أكثر من 400 فنان عالمي وقعوا عريضة تطالب بإزالة أعمالهم من المنصات الموسيقية في إسرائيل


قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، يوم الخميس، إن أكثر من 400 فنان عالمي وقعوا عريضة تطالب بإزالة أعمالهم من المنصات الموسيقية في إسرائيل احتجاجا على استمرار الإبادة الجماعية بغزة.

ويتعاون أكثر من 400 فنان وشركة إنتاج في مبادرة "لا موسيقى للإبادة الجماعية" وهي مبادرة جديدة لمقاطعة الثقافة، تطالب الفنانين وأصحاب الحقوق بسحب موسيقاهم من منصات البث في إسرائيل ردا على الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.

ولتحقيق ذلك، عدّل جميع الفنانين مناطق إصداراتهم الخاصة أو أرسلوا طلبات حظر جغرافي إلى موزعيهم أو شركات الإنتاج.

ومن بين الفنانين المشاركين ماسيف أتاك، ورينا سواياما، وفونتين دي سي، ومايك، وبرايمال سكريم، وفاي ويبستر، وجابانيز بريكفاست، بالإضافة إلى شركات تسجيل وفرق موسيقية كبرى مثل Massive Attack وPrimal Scream وMØ.

ويحث تحالف المقاطعة شركات الإنتاج الكبرى مثل Sony وUMG وWarner على أن تحذو حذوهم.

وقال التحالف في بيان: "لا تستطيع الثقافة بمفردها إيقاف القنابل، لكنها قادرة على رفض القمع السياسي، وتوجيه الرأي العام نحو العدالة، ورفض تبييض صورة الفن وتطبيع أي شركة أو دولة ترتكب جرائم ضد الإنسانية".

وأضاف أن "هذه المبادرة جزء من حركة عالمية لتقليص الدعم الذي تحتاجه إسرائيل لمواصلة الإبادة.. نستلهم من الجهود المتصاعدة لتحقيق هذا الهدف، بدءا من تعهد "عمال السينما من أجل فلسطين" الأخير، وحظر إسبانيا للسفن والطائرات المتجهة إلى إسرائيل، وتحالف أسطول الحرية لنزع السلاح من حوض بناء السفن في بروكلين، ووصولا إلى عمال الموانئ الذين رفضوا تحميل أسلحة على متن سفن أمرت بها تل أبيب.

وأكد البيان أن الهدف الأول لحملة "لا موسيقى للإبادة الجماعية" هو إلهام الآخرين لاستعادة استقلاليتهم وتوجيه تأثيرهم نحو فعل ملموس.

وأكدوا أن "لا موسيقى للإبادة الجماعية هي مبادرة مقاطعة ثقافية جديدة تطلب من الفنانين وأصحاب الحقوق إزالة موسيقاهم من منصات البث في إسرائيل ردا على الإبادة الجماعية في غزة، والتطهير العرقي في الضفة الغربية المحتلة، والفصل العنصري داخل إسرائيل، والقمع السياسي للجهود المؤيدة لفلسطين".

وأشارت وسائل إعلام إلى أن قرار تحالف الفنانين يأتي بعد مرور 20 عاما على حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات المستمرة التي تستهدف إسرائيل بسبب سياسات الفصل العنصري الفلسطيني، مؤكدة أن المقاطعة الجديدة وخاصة عبر البث المباشر ستنجح بالتأكيد هذه المرة.

وتأسست حركة المقاطعة رسميا عام 2005 على يد عمر البرغوثي. 

جدير بالذكر أن العديد من نجوم هوليوود وصناع الأفلام تعهدوا مؤخرا بعدم العمل مع المؤسسات السينمائية الإسرائيلية في رسالة مفتوحة من مجموعة تسمى "عمال السينما من أجل فلسطين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"هآرتس": أكثر من 400 فنان عالمي وقعوا عريضة تطالب بإزالة أعمالهم من المنصات الموسيقية في إسرائيل
نواب ديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي يدعون ترامب للاعتراف بدولة فلسطين
المبعوث الأممي إلى سوريا يعلن الاستقالة من منصبه
مجلس الأمن يفشل بتبني مشروع قرار بشأن غزة بعد "فيتو أمريكي"
لبنان: اليونيفيل تستأنف عمليات إزالة الألغام في الجنوب
 غزة: عشرات الشهداء والإصابات في موجة جديدة من الغارات الصهيونية
جيش الإحتلال الصهيوني يتوغل ويعتقل 4 شبان في ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا
سوريا: اللجنة القانونية العليا في السويداء ترفض خطة الحكومة
لابيد يشن هجوما لاذعا على نتنياهو على خلفية بدء غزو واحتلال غزة: إسرائيل تتجه إلى مكان سيئ للغاية
بلغاريا توقف مالك سفينة مرتبطة بانفجار مرفأ بيروت
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك