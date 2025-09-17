سوريا - لبنان - فلسطين

 غزة: عشرات الشهداء والإصابات في موجة جديدة من الغارات الصهيونية


 

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد 29 فلسطينيا وإصابة آخرين جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في القطاع، فبحسبإحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية ومستشفيات غزة، فقد بلغت حصيلة الشهداء في المستشفيات حتى الساعة 10:50 صباحا:

مستشفى الشفاء: 12

مستشفى المعمداني: 4

مستشفى القدس: 1

مستشفى العودة: 3

مستشفى ناصر: 9

كما وأشارت مصادر في مستشفيات غزة في وقت لاحق باستشهاد 33 شخصا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم بينهم 21 بمدينة غزة، حيث شملت الهجمات استهداف منازل سكنية وخيام نازحين وشوارع رئيسية بالإضافة إلى مستشفى الرنتيسي للأطفال، حيث أصيبت الطوابق العلوية للمستشفى بثلاث غارات متتالية، مما أجبر نحو 40 مريضا على مغادرة المستشفى بحثا عن أمان، بينما بقي 40 آخرون مع مرافقيهم و12 حالة في العناية المركزة.

كذلك لفتت وزارة الصحة إلى أن إسرائيل تمنع بشكل متعمد إدخال الوقود إلى مستشفيات القطاع، ما يهدد بتوقف عمل محطات الأكسجين وسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى توقف الخدمة الطبية في مستشفيات عدة خلال أيام.

وضمن التطورات الميدانية، فقد استهداف طائرات إسرائيلية لشقة سكنية في حي تل الهوا ومناطق أخرى في مدينة غزة وخان يونس ورفح، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدة أشخاص، بينهم أطفال.

كما تم استخدام الطائرات المسيرة لإلقاء مناشير تحذيرية بالإخلاء في حي الرمال وحي الشيخ رضوان، وتفجير مدرعات مفخخة في محيط شارع 8 جنوب مدينة غزة، بالإضافة إلى قصف عمارات ومنازل في مخيم النصيرات ومواصي خان يونس.

كذلك انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة وشمال القطاع نتيجة القصف المستمر.

ومن جانبها أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إلى تفاقم أزمة سوء التغذية بين الأطفال في غزة، حيث يحتاج أكثر من 26 ألف طفل لعلاج عاجل بسبب سوء التغذية الحاد، مع تسجيل أعلى مستويات تاريخية للمرض.

وأكدت المنظمة أن مراكز التغذية أغلقت هذا الأسبوع نتيجة القصف وتكثيف العمليات العسكرية.

كما وجددت وزارة الصحة الفلسطينية مناشدتها لكافة الجهات المعنية لتوفير الحماية للمستشفيات والطواقم الطبية والمرضى، محذرة من كارثة صحية وإنسانية وشيكة في حال استمرار منع وصول الوقود لمستشفيات القطاع.

