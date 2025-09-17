سوريا - لبنان - فلسطين

سوريا: اللجنة القانونية العليا في السويداء ترفض خطة الحكومة


اتهمت اللجنة القانونية العليا في السويداء الخارجية السورية بالتناقض والتنصل من المسؤولية معتبرة أن مصير المحافظة يقرره أبناؤها، لا ببيانات في دمشق أو تفاهمات خارجية، حيث ردت اللجنة على بيان الخارجية السورية يوم أمس بشأن "خارطة الطريق لحل أزمة السويداء" التي أعلن عنها بعد اجتماع سوري أردني أمريكي مشترك في دمشق لحل أزمة السويداء

كما أشار البيان إلى أن "الجرائم المرتكبة في السويداء، وما سبقها من عقود من التهميش والحرمان والإقصاء، تشكل أسباباً وجيهة للمطالبة بالحق في تقرير المصير".

كذلك طالبت اللجنة بـ"الحق القانوني والأخلاقي في تقرير المصير بحرية واستقلال، سواء عبر الإدارة الذاتية أو الانفصال، باعتباره الخيار الأخير المتاح لضمان أمن وكرامة ووجود أبناء المحافظة".

وجاء في بيان اللجنة:

التناقض الصارخ في مضمون البيان

عاد ليؤكد أن المحاسبة ستتم وفق القانون السوري ونحن نرى أن هذا التناقض يُفرغ التحقيق الدولي من مضمونه، إذ لا يُعقل أن يكون المتهم هو ذاته القاضي.

التنصل من المسؤولية

تصوير الحكومة السورية كطرف محايد يسعى إلى المصالحة، في حين أن الحكومة وأجهزتها الأمنية والعسكرية كانت شريكاً مباشراً في المجازر والانتهاكات التي طالت آلاف المدنيين.

انعدام الثقة بالقضاء الوطني

أثبتت التجربة أن الأجهزة القضائية السورية مسيّسة وتابعة للسلطة التنفيذية، وغير قادرة على توفير أي ضمانات لمحاكمات عادلة.

محاولات التفتيت الداخلي

الحديث عن مجالس محلية وقوات شرطية مشتركة هو محاولة فرض وصاية جديدة على السويداء وزرع الفتنة بين أبنائها.

كما شدد البيان على أن "مستقبل السويداء يقرره أبناؤها وحدهم، لا عبر بيانات تُصاغ في دمشق أو تفاهمات خارجية". ومن هنا، تمت دعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة الأطراف الدولية إلى عدم الاعتراف بأي ترتيبات تُفرض قسرا على أهالي السويداء. ضمان تحقيق مستقل وآليات محاسبة دولية. دعم حق أبناء السويداء في تقرير مصيرهم، وفقاً للمواثيق الدولية ومبدأ عدم الإفلات من العقاب.

 فيما أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يوم أمس، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث باراك، أنه تمت صياغة خارطة طريق من 6 خطوات لحل أزمة السويداء.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
جيش الإحتلال الصهيوني يتوغل ويعتقل 4 شبان في ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا
سوريا: اللجنة القانونية العليا في السويداء ترفض خطة الحكومة
لابيد يشن هجوما لاذعا على نتنياهو على خلفية بدء غزو واحتلال غزة: إسرائيل تتجه إلى مكان سيئ للغاية
بلغاريا توقف مالك سفينة مرتبطة بانفجار مرفأ بيروت
الأونروا: الآلاف من سكان مدينة غزة وجباليا الذين أجبروا على النزوح يعيشون الآن في ملاجئ مكتظة وخيام مؤقتة بدون مياه نظيفة أو صرف صحي أو أمان
غزة: جيش الإحتلال الصهيوني  يعلن بدء عمليات تدمير البنى التحتية التابعة لحركة حماس
الأمم المتحدة تشدد على ضرورة حماية المدنيين في غزة
خبير أمني: صراعات المجاميع الإرهابية في سوريا تدخل مرحلة "كسر العظم"
غارة إسرائيلية غادرة تستهدف أطراف بلدة جنوبي لبنان
حزب الله يرفض نزع السلاح: محاولات الإملاء الخارجي تصطدم بموقف صلب
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك