سوريا - لبنان - فلسطين

غزة تتحول إلى أرض قاحلة: 54 شهيداً منذ الفجر وتحذيرات أممية من مجاعة تقتل الأطفال


أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بسقوط 54 شهيدا منذ فجر اليوم جراء القصف الصهيوني، إذ ذكر مستشفى القدس أن أكثر من 20 شخصا أصيبوا جراء استهداف مفترق الدحدوح وشارع 8 جنوبي مدينة غزة، فيما سقط شهيد وعدد من المصابين إثر قصف صاروخي على مركبة مدنية بالقرب من مستشفى الشفاء غرب المدينة.

كما سجلت وزارة الصحة في غزة وفاة 7 أشخاص بينهم أطفال نتيجة سوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الشهداء منذ بداية الحرب إلى 420، من بينهم 145 طفلا.

كذلك شهدت مناطق شرق حي الشجاعية وحي التفاح شرقي غزة قصفا مدفعيا مكثفا وإطلاق نار من الآليات العسكرية الإسرائيلية، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائف على شاطئ البحر الغربي للقطاع.

فيما نفذت القوات الصهيونية 8 عمليات نسف لمبان سكنية جنوبي المدينة باستخدام المجنزرات المفخخة، ما أدى إلى موجات انفجارية هائلة شعر بها السكان على بعد عدة كيلومترات.

بالمقابل، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من أن غزة تتحول إلى "أرض قاحلة"، مشيرة إلى تزايد حالات الجوع والتشريد القسري بين السكان، خصوصا الأطفال، وسط مخاوف من عدم صلاحية بعض المناطق للعيش مستقبلا.

في حين أعلن الإعلام الحكومي في غزة أن القوات الإسرائيلية دمرت 70 بناية سكنية بالكامل، وألحق أضرارا جسيمة بـ120 أخرى، إضافة إلى تدمير أكثر من 3.500 خيمة منذ مطلع الشهر الجاري.

وفي ظل دعوات القوات الإسرائيلية لإخلاء مدينة غزة، ذكر الجيش الإسرائيلي أن أكثر من ربع مليون شخص غادروا شمال القطاع، بينما قدرت الأمم المتحدة أن حوالي 100 ألف شخص غادروا خلال الفترة من منتصف أغسطس حتى منتصف سبتمبر، فيما لا تزال العديد من العائلات عالقة بسبب صعوبة إيجاد وسائل النقل والسكن.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
غزة تتحول إلى أرض قاحلة: 54 شهيداً منذ الفجر وتحذيرات أممية من مجاعة تقتل الأطفال
الشيخ جلال الدين الصغير : مؤشرات فشل المشروع السوري _ التركي ما البديل الذي لا مفر منه بعد الصراعات والاختلافات؟
غزة: إحصائية جديدة لضحايا العدوان الصهيوني
جيش الاحتلال الصهيوني ينشر قائمة مناطق آمنة لسكان غزة ويحذر من مغادرة المدينة
لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني: بدء تسليم السلاح في مخيمي البداوي وعين الحلوة غدا
هيئة البث الصهيونية: مصابان من الصهاينة في عملية طعن بالقدس
الكيان الصهيوني يغلق معبر كرم أبو سالم لمنع إدخال المساعدات لغزة
غارة صهيونية غادرة تستهدف بلدة جنوبي لبنان
قيادي في حماس: الهجوم الصهيوني على الدوحة إعلان حرب ومحاولة لعرقلة المفاوضات
مستشفيات غزة: 11 شهيداً بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 10 بمدينة غزة
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك