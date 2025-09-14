غزة تتحول إلى أرض قاحلة: 54 شهيداً منذ الفجر وتحذيرات أممية من مجاعة تقتل الأطفال

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بسقوط 54 شهيدا منذ فجر اليوم جراء القصف الصهيوني، إذ ذكر مستشفى القدس أن أكثر من 20 شخصا أصيبوا جراء استهداف مفترق الدحدوح وشارع 8 جنوبي مدينة غزة، فيما سقط شهيد وعدد من المصابين إثر قصف صاروخي على مركبة مدنية بالقرب من مستشفى الشفاء غرب المدينة.

كما سجلت وزارة الصحة في غزة وفاة 7 أشخاص بينهم أطفال نتيجة سوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الشهداء منذ بداية الحرب إلى 420، من بينهم 145 طفلا.

كذلك شهدت مناطق شرق حي الشجاعية وحي التفاح شرقي غزة قصفا مدفعيا مكثفا وإطلاق نار من الآليات العسكرية الإسرائيلية، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائف على شاطئ البحر الغربي للقطاع.

فيما نفذت القوات الصهيونية 8 عمليات نسف لمبان سكنية جنوبي المدينة باستخدام المجنزرات المفخخة، ما أدى إلى موجات انفجارية هائلة شعر بها السكان على بعد عدة كيلومترات.

بالمقابل، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من أن غزة تتحول إلى "أرض قاحلة"، مشيرة إلى تزايد حالات الجوع والتشريد القسري بين السكان، خصوصا الأطفال، وسط مخاوف من عدم صلاحية بعض المناطق للعيش مستقبلا.

في حين أعلن الإعلام الحكومي في غزة أن القوات الإسرائيلية دمرت 70 بناية سكنية بالكامل، وألحق أضرارا جسيمة بـ120 أخرى، إضافة إلى تدمير أكثر من 3.500 خيمة منذ مطلع الشهر الجاري.

وفي ظل دعوات القوات الإسرائيلية لإخلاء مدينة غزة، ذكر الجيش الإسرائيلي أن أكثر من ربع مليون شخص غادروا شمال القطاع، بينما قدرت الأمم المتحدة أن حوالي 100 ألف شخص غادروا خلال الفترة من منتصف أغسطس حتى منتصف سبتمبر، فيما لا تزال العديد من العائلات عالقة بسبب صعوبة إيجاد وسائل النقل والسكن.