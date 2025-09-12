سوريا - لبنان - فلسطين

لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني: بدء تسليم السلاح في مخيمي البداوي وعين الحلوة غدا


أكدت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أن مسار تسليم السلاح داخل المخيمات الفلسطينية يسير بشكل متدرج ومنظم، وأن الدولة اللبنانية ماضية في فرض سلطتها على كامل أراضيها دون استثناء، إذ أوضحت اللجنة أن عملية تسليم السلاح ستبدأ غدا في مخيمي البداوي في مدينة طرابلس (شمال لبنان) وعين الحلوة في مدينة صيدا (جنوب لبنان) وتستمر ثلاثة أيام، مؤكدة أن القرار نهائي ولا رجوع عنه.

كما لفتت اللجنة إلى أن الحوار مع حركة "حماس" لا يزال قائما، مع توقعات بإقفال الملف بالكامل مع نهاية الشهر الحالي، مشيرة إلى أن النقاشات مع "حماس" تتركز على ترتيبات تسليم السلاح وآليات التطبيق الميداني.

فيما جددت اللجنة تأكيدها أن "القرار واضح وحاسم بفرض سلطة الدولة اللبنانية على كافة الأراضي"، معتبرة أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو تعزيز الاستقرار الداخلي وضبط الأمن داخل المخيمات.

ويعد ملف السلاح في المخيمات الفلسطينية بلبنان من أعقد الملفات الأمنية منذ عقود، إذ شهد مخيم عين الحلوة تحديدا مواجهات مسلحة دامية خلال السنوات الماضية، ما عزز الحاجة إلى تسوية شاملة.

وجاءت هذه التطورات ضمن خطة الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وحدها، وسط دعم دولي وعربي لمسار تعزيز سيادة الدولة اللبنانية.

