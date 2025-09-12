الكيان الصهيوني يغلق معبر كرم أبو سالم لمنع إدخال المساعدات لغزة

اعلن الكيان الصهيوني، اليوم الدمعة، عن إعادة اغلاق معبر كرم أبو سالم لمنع إدخال المساعدات الى قطاع غزة، فقد ذكرت وسائل اعلام أن "الجيش (الإسرائيلي) قرر إغلاق معبر كرم أبو سالم بعد فتحه لمدة 7 أسابيع وإدخال القافلة الـ 35 من المساعدات الإنسانية، يوم امس الخميس"، مشيرة الى أن "السلطات (الإسرائيلية) منعت إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وأضافت أن "السلطات (الإسرائيلية) تواصل منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإغلاق معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني". ويُذكر أنه تم إدخال 4586 شاحنة مساعدات على مدار 7 أسابيع من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم ومنه إلى قطاع غزة.