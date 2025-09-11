منظمة الصحة العالمية تؤكد عزمها على البقاء في مدينة غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنّها تعتزم البقاء في مدينة غزة على الرّغم من الدعوة التي وجّهها الكيان الصهيوني لسكّان المدينة لمغادرتها إلى جنوب القطاع الفلسطيني، فقد ذكرت المنظمة في بيان على منصة إكس "إلى سكان غزة: منظمة الصحة العالمية وشركاؤها ما زالوا في مدينة غزة".

وتقول الأمم المتّحدة إنّ حوالي مليون شخص يعيشون في مدينة غزة ومحيطها.

كما أعربت منظمة الصحة العالمية في بيانها، عن "استيائها" من أمر الإخلاء( الإسرائيلي)، مشيرة إلى أنّ "ما يُسمّى بـ+المنطقة الإنسانية+ التي حدّدتها (إسرائيل) في جنوب القطاع تفتقر إلى حجم ونطاق الخدمات اللازمة لدعم الموجودين هناك أساسا، ناهيك عن الوافدين الجدد"، فبحسب منظمة الصحة العالمية، فإنّ ما يقرب من نصف المستشفيات التي ما زالت تعمل في قطاع غزة موجودة في المدينة.

كذلك حذّر البيان من أنّ النظام الصحّي في القطاع "لا يستطيع تحمّل خسارة أيّ من هذه المرافق المتبقّية".