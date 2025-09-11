سوريا - لبنان - فلسطين

منظمة الصحة العالمية تؤكد عزمها على البقاء في مدينة غزة


 

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنّها تعتزم البقاء في مدينة غزة على الرّغم من الدعوة التي وجّهها الكيان الصهيوني لسكّان المدينة لمغادرتها إلى جنوب القطاع الفلسطيني، فقد ذكرت المنظمة في بيان على منصة إكس "إلى سكان غزة: منظمة الصحة العالمية وشركاؤها ما زالوا في مدينة غزة".

وتقول الأمم المتّحدة إنّ حوالي مليون شخص يعيشون في مدينة غزة ومحيطها.

كما أعربت منظمة الصحة العالمية في بيانها، عن "استيائها" من أمر الإخلاء( الإسرائيلي)، مشيرة إلى أنّ "ما يُسمّى بـ+المنطقة الإنسانية+ التي حدّدتها (إسرائيل) في جنوب القطاع تفتقر إلى حجم ونطاق الخدمات اللازمة لدعم الموجودين هناك أساسا، ناهيك عن الوافدين الجدد"، فبحسب منظمة الصحة العالمية، فإنّ ما يقرب من نصف المستشفيات التي ما زالت تعمل في قطاع غزة موجودة في المدينة.

كذلك حذّر البيان من أنّ النظام الصحّي في القطاع "لا يستطيع تحمّل خسارة أيّ من هذه المرافق المتبقّية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مستشفيات غزة: 11 شهيداً بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 10 بمدينة غزة
منظمة الصحة العالمية تؤكد عزمها على البقاء في مدينة غزة
لبنان: إصابات جراء ضربة صهيونية استهدفت دراجة نارية في الجنوب
نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني يلتقي نبيه بري
الشيخ قاسم للدول العربية: إذا أزال الاحتلال المقاومة فسيكون دوركم التالي
الجيش الصهيوني الارهابي يعلن هجوماً واسعاً على غزة ويدعي استهداف 360 موقعاً لحماس
سماحة الشيخ نعيم قاسم : العدوان على قطر إسرائيلي بمباركة أميركية وكفوا عن حديث حصر السلاح
شهداء الغارة الإسرائيلية على الدوحة
حماس تعلن "فشل إسرائيل" باغتيال قياداتها في الدوحة
القناة 12 الإسرائيلية: تم استهداف خالد مشعل في الهجوم بالدوحة
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك