سوريا - لبنان - فلسطين

نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني يلتقي نبيه بري


ندد نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي حميد رضا حاجي بابائي خلال لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، باستمرار الكيان الصهيوني في احتلال الاراضي اللبنانية واعتداءاته المتكررة وقال ان سياسة هذا الكيان المحتل قائمة على النزعة العسكرية.

واثنى حاجي بابائي الذي يزور لبنان على راس وفد برلماني، على الدور المؤثر والحكيم لنبيه بري في دعم المقاومة ووحدة الشيعة في لبنان وقال متوجها الى بري: ان جميع مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية يشيدون بدوركم الايجابي في وحدة الشيعة في الظروف الحساسة الحالية.

وانتقد توجهات امريكا في المنطقة وقال ان الامريكيين مستعدون لتعريض امن المنطقة برمتها للخطر من اجل امن الكيان الصهيوني، لانهم لا يؤمنون باستقلال الدول ووحدة اراضيها وان جميع خططهم تقوم على توفير الامن لهذا الكيان والتنسيق مع حكومة نتياهو المجرمة.

اما رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري فقد اشاد بالجمهورية الاسلامية الايرانية وقائد الثورة الاسلامية في دعم لبنان ومجموعات المقاومة وقال ان لبنان التزم باتفاق وقف اطلاق النار لكن الكيان الصهيوني انتهكه تكرارا ومرارا وما زال يمتنع عن سحب قواته من جنوب لبنان.

واشار الى رسالة قائد الثورة الاسلامية ابان الحرب وقال ان هذه الرسالة التاريخية اضطلعت بدور مصيري في تعزيز وحدة الشيعة في لبنان وان هذه الوحدة تكفل اليوم قوة لبنان واستقراره.

ودعا بري الى استمرار التعاون البرلماني بين ايران ولبنان لمواجهة التهديدات المشتركة وقال ان لبنان سيواصل المشوار الى جانب المقاومة ولن ينسى ابدا الدعم الاخوي للجمهورية الاسلامية الايرانية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني يلتقي نبيه بري
الشيخ قاسم للدول العربية: إذا أزال الاحتلال المقاومة فسيكون دوركم التالي
الجيش الصهيوني الارهابي يعلن هجوماً واسعاً على غزة ويدعي استهداف 360 موقعاً لحماس
سماحة الشيخ نعيم قاسم : العدوان على قطر إسرائيلي بمباركة أميركية وكفوا عن حديث حصر السلاح
شهداء الغارة الإسرائيلية على الدوحة
حماس تعلن "فشل إسرائيل" باغتيال قياداتها في الدوحة
القناة 12 الإسرائيلية: تم استهداف خالد مشعل في الهجوم بالدوحة
حماس تعلن نجاة وفد حركتها من "هجوم الدوحة"
اسرائيل تشن غارة في محيط حمص السورية
إغلاق المجال الجوي في إسرائيل إثر إطلاق طائرة مسيرة من اليمن
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك