نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني يلتقي نبيه بري

ندد نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي حميد رضا حاجي بابائي خلال لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، باستمرار الكيان الصهيوني في احتلال الاراضي اللبنانية واعتداءاته المتكررة وقال ان سياسة هذا الكيان المحتل قائمة على النزعة العسكرية.

واثنى حاجي بابائي الذي يزور لبنان على راس وفد برلماني، على الدور المؤثر والحكيم لنبيه بري في دعم المقاومة ووحدة الشيعة في لبنان وقال متوجها الى بري: ان جميع مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية يشيدون بدوركم الايجابي في وحدة الشيعة في الظروف الحساسة الحالية.

وانتقد توجهات امريكا في المنطقة وقال ان الامريكيين مستعدون لتعريض امن المنطقة برمتها للخطر من اجل امن الكيان الصهيوني، لانهم لا يؤمنون باستقلال الدول ووحدة اراضيها وان جميع خططهم تقوم على توفير الامن لهذا الكيان والتنسيق مع حكومة نتياهو المجرمة.

اما رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري فقد اشاد بالجمهورية الاسلامية الايرانية وقائد الثورة الاسلامية في دعم لبنان ومجموعات المقاومة وقال ان لبنان التزم باتفاق وقف اطلاق النار لكن الكيان الصهيوني انتهكه تكرارا ومرارا وما زال يمتنع عن سحب قواته من جنوب لبنان.

واشار الى رسالة قائد الثورة الاسلامية ابان الحرب وقال ان هذه الرسالة التاريخية اضطلعت بدور مصيري في تعزيز وحدة الشيعة في لبنان وان هذه الوحدة تكفل اليوم قوة لبنان واستقراره.

ودعا بري الى استمرار التعاون البرلماني بين ايران ولبنان لمواجهة التهديدات المشتركة وقال ان لبنان سيواصل المشوار الى جانب المقاومة ولن ينسى ابدا الدعم الاخوي للجمهورية الاسلامية الايرانية.