الشيخ قاسم للدول العربية: إذا أزال الاحتلال المقاومة فسيكون دوركم التالي

توجه الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، إلى الدول العربية محذراً من الوقوف في وجه المقاومة الفلسطينية، وقال: "طالما أن مشروع "إسرائيل الكبرى" قائم، فلماذا لا تدعمون المقاومة، محذرا إذا أُنهيت المقاومة، فلن يستطيع أحد مواجهة كيان الاحتلال.

تحذير الدول العربية من الوقوف في وجه المقاومة الفلسطينية

وأوضح الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، خلال المهرجان المركزي في لبنان إحياءً لذكرى ولادة النبي محمد (ص) وحفيده الإمام جعفر الصادق (ع)، أن الدول العربية يجب أن تدعم المقاومة الفلسطينية ماليًا أو إعلاميًا أو سياسيًا أو اجتماعيًا أو في المحافل الدولية. وقال: "طالما أن مشروع 'إسرائيل الكبرى' قائم، فلماذا لا تدعمون المقاومة؟ إذا أُنهيت المقاومة، فلن يستطيع أحد مواجهة كيان الاحتلال".

وأضاف سماحته: "كفوا عن الحديث بحصرية السلاح، ومن يتصور أنه يسحب الذرائع من العدو فهو واهم لأن العدو مستمر بمشروعه".

نصرة فلسطين كأعلى درجات الوحدة الإسلامية

وأكد الشيخ قاسم أن نصرة فلسطين تمثل أعلى درجات التعبير عن الوحدة الإسلامية، مشددًا على وقوف الجمهورية الإسلامية في إيران إلى جانب فلسطين ومقاومتها. وأضاف: "قضية فلسطين هي أبرز قضية تعبّر عن الوحدة الإسلامية، ونحن وقفنا إلى جانبها وضحيّنا من أجلها".

دعم أهل غزة والضفة الغربية

وأشار سماحته إلى ضرورة الوقوف مع أهل غزة والضفة الغربية في وجه العدوان الإسرائيلي الأميركي المجرم، مشيرًا إلى صمود الشعب الفلسطيني واستمرارية المقاومة على الرغم من كل الصعوبات.

الإشادة بعملية "راموت" قرب القدس

ووصف الشيخ قاسم عملية "راموت" بأنها عملية جريئة وشجاعة، مؤكداً أن الفلسطينيين يمتلكون إرادة الحياة والمقاومة، منوهاً إلى وقوع أعداد كبيرة من الشهداء في جباليا وحي الشيخ رضوان، ومؤكدًا أن الفلسطينيين شعب قوي يستحق الدعم والمساندة.

إدانة العدوان على قادة حماس في قطر

وأدان سماحته عدوان الاحتلال الذي استهدف قادة حماس في قطر، واصفًا إياه بأنه عدوان خطير ومدان ولا يمكن السكوت عنه. وقال: "نقف إلى جانب قطر في مواجهة هذا العدوان، وهو ليس عدوانًا استثنائياً بل هو جزء من مشروع 'إسرائيل الكبرى' ويمارس بضوء أخضر أميركي".

وأضاف أن العدو يعمل منذ سنتين على تنفيذ مشروع "إسرائيل الكبرى" خطوة بخطوة من غزة والضفة وحتى قطر، وأن استمرار المقاومة هو ما يعرقل هذا المشروع.

المقاومة صمام أمان لبنان

وشدد امين عام حزب الله على أن المقاومة كانت وما زالت صمام أمان لبنان وحمت سيادته وأرضه، مضيفًا: "أعلى مراتب الوطنية هي الدفاع عن الوطن وتحرير الأرض، وكل من دافع عن لبنان منذ تأسيسه ساهم في حماية واستقلال البلاد، وهذا ما قامت به المقاومة الإسلامية التي قدّمت خيرة قادتها وشبانها وعلى رأسهم السيد حسن نصر الله".

وأشار إلى أن المقاومة استطاعت إحباط أهداف تل أبيب ومنعتها من احتلال الأرض في معركة "أولي البأس"، مؤكدًا أن العدو اليوم مردوع ولا يجد مستقرًا في لبنان.

اتفاق وقف إطلاق النار لم يحقق أهدافه

وأكد سماحته أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يحقق أهدافه، وأن استمرار خروقات العدو هو جزء من محاولة دفع لبنان نحو الانهيار نتيجة الفساد وعدم تطبيق اتفاق الطائف، مشيرًا إلى دور المقاومة في دعم استقرار البلاد عبر تعزيز انطلاق العهد الرئاسي للرئيس ميشال عون ومواجهة العدوان الإسرائيلي.

التحذير من نزع سلاح حزب الله

وحذر الشيخ قاسم من محاولات نزع سلاح حزب الله قبل مواجهة أي عدوان، سواء كانت الخطوة سلمية أو عسكرية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة والعدو الإسرائيلي يسعيان لتجريد لبنان من قوته وتحويله إلى لقمة سائغة أمام مشروع "إسرائيل الكبرى".

الحكومة اللبنانية وأولوية السيادة الوطنية

وأكد امين عام حزب الله أن أولوية الحكومة يجب أن تكون تحقيق السيادة عبر إخراج كيان الاحتلال من لبنان قبل أي شيء آخر، محذرًا من الوساطة الأميركية المتواطئة مع العدوان الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن جلستي الحكومة في 5 و7 آب لم تكونا ميثقيتين وكان المقصود منهما أخذ البلد نحو المجهول، بسبب عدة عوامل كبحت تنفيذ الحكومة للقرارات.

وأضاف سماحته: "الغرب لا يأبه بلبنان بل بأمن كيان الاحتلال، لكن بالنسبة لنا لبنان هو أرضنا وأجبالنا ومستقبلنا، ولن نستسلم مهما بلغت الضغوط. نهضة لبنان تمر عبر تحقيق السيادة وطرد العدو ومنع أي وصاية عربية أو أميركية، وضمان انتظام عمل الدولة ومؤسساتها والانطلاق بإعادة الإعمار ومواجهة الفساد الذي أدى للانهيار السابق".

تحية إلى اليمن لدوره في الوحدة الإسلامية

وجّه الشيخ قاسم تحية خاصة إلى اليمن، مشيدًا بصبره وتحمله الأعباء الكبيرة من أجل التعبير عن الوحدة والوقوف إلى جانب فلسطين: "اليمن العظيم والشجاع يتحمل أعباءً كبيرة من أجل التعبير عن الوحدة والوقوف إلى جانب فلسطين".