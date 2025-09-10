سوريا - لبنان - فلسطين

الجيش الصهيوني الارهابي يعلن هجوماً واسعاً على غزة ويدعي استهداف 360 موقعاً لحماس


أعلن الجيش الصهيوني الارهابي، اليوم الأربعاء (10 أيلول 2025)، الشروع في "هجوم واسع" يستهدف البنى التحتية التابعة لحركة حماس داخل مدينة غزة.

وأكد الجيش، في بيان أنه استكمل ثلاث موجات من الهجوم على مواقع الحركة، مبيناً أن العملية شملت ضرب أكثر من 360 هدفاً في أنحاء متفرقة من المدينة.

وأضاف البيان أن الهجمات تركزت على مبانٍ شاهقة قال إنها تحولت إلى بنى تحتية عسكرية، مشيراً إلى أن العمليات تتواصل عبر هجمات دقيقة تستهدف مواقع حماس داخل القطاع.

