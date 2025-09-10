سماحة الشيخ نعيم قاسم : العدوان على قطر إسرائيلي بمباركة أميركية وكفوا عن حديث حصر السلاح

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، أن العدوان على قطر إسرائيلي بضوء أخضر أميركي، فيما أشار الى أنه كفوا عن الحديث بحصرية السلاح ومن يتصور بأنه يسحب الذرائع من العدو فهو واهم لأن العدو مستمر بمشروعه.

وقال الشيخ قاسم، إن "نصرة قضية فلسطين هي أعلى درجة من درجات التعبير عن الوحدة الإسلامية، ونحن وقفنا إلى جانبها وضحيّنا من أجلها"، مشيرا الى انه "علينا أن نكون مع أهل غزة والضفة الغربية في وجه العدوان الإسرائيلي الأميركي المجرم".

وتابع: "الشعب الفلسطيني صامد والمقاومة مستمرة على الرغم من كل الصعوبات"، مؤكداً أن "عدوان الاحتلال الذي استهدف قادة حماس في قطر خطير ومدان ولا يمكن السكوت عنه".

ولفت الى انه "نقف إلى جانب قطر في مواجهة هذا العدوان وهو ليس عدواناً استثنائياً بل جزء لا يتجزأ من مشروع إسرائيل الكبرى"، مردفاً أن "العدوان على قطر إسرائيلي أميركي بامتياز بضوء أخضر أميركي".

وأشار الى انه "من لا يريد دعم المقاومة فليمتنع عن ضربها والضغط عليها لأن لا أحد قادر على مواجهة إسرائيل غيرها"، موضحاً أنه "كفوا عن الحديث بحصرية السلاح ومن يتصور بأنه يسحب الذرائع من العدو فهو واهم لأن العدو مستمر بمشروعه".