سوريا - لبنان - فلسطين

سماحة الشيخ نعيم قاسم : العدوان على قطر إسرائيلي بمباركة أميركية وكفوا عن حديث حصر السلاح


أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، أن العدوان على قطر إسرائيلي بضوء أخضر أميركي، فيما أشار الى أنه كفوا عن الحديث بحصرية السلاح ومن يتصور بأنه يسحب الذرائع من العدو فهو واهم لأن العدو مستمر بمشروعه.

وقال الشيخ قاسم، إن "نصرة قضية فلسطين هي أعلى درجة من درجات التعبير عن الوحدة الإسلامية، ونحن وقفنا إلى جانبها وضحيّنا من أجلها"، مشيرا الى انه "علينا أن نكون مع أهل غزة والضفة الغربية في وجه العدوان الإسرائيلي الأميركي المجرم".

وتابع: "الشعب الفلسطيني صامد والمقاومة مستمرة على الرغم من كل الصعوبات"، مؤكداً أن "عدوان الاحتلال الذي استهدف قادة حماس في قطر خطير ومدان ولا يمكن السكوت عنه".

ولفت الى انه "نقف إلى جانب قطر في مواجهة هذا العدوان وهو ليس عدواناً استثنائياً بل جزء لا يتجزأ من مشروع إسرائيل الكبرى"، مردفاً أن "العدوان على قطر إسرائيلي أميركي بامتياز بضوء أخضر أميركي".

وأشار الى انه "من لا يريد دعم المقاومة فليمتنع عن ضربها والضغط عليها لأن لا أحد قادر على مواجهة إسرائيل غيرها"، موضحاً أنه "كفوا عن الحديث بحصرية السلاح ومن يتصور بأنه يسحب الذرائع من العدو فهو واهم لأن العدو مستمر بمشروعه".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سماحة الشيخ نعيم قاسم : العدوان على قطر إسرائيلي بمباركة أميركية وكفوا عن حديث حصر السلاح
شهداء الغارة الإسرائيلية على الدوحة
حماس تعلن "فشل إسرائيل" باغتيال قياداتها في الدوحة
القناة 12 الإسرائيلية: تم استهداف خالد مشعل في الهجوم بالدوحة
حماس تعلن نجاة وفد حركتها من "هجوم الدوحة"
اسرائيل تشن غارة في محيط حمص السورية
إغلاق المجال الجوي في إسرائيل إثر إطلاق طائرة مسيرة من اليمن
وزارة الصحة اللبنانية: 5 ضحايا و5 جرحى إثر غارات إسرائيلية
الإعلام صهيوني: إصابة 20 شخص بحادثة إطلاق نار في القدس
'هآرتس': جيش الاحتلال يواجه أزمة ميدانية خانقة في غزة
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك