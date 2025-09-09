القناة 12 الإسرائيلية: تم استهداف خالد مشعل في الهجوم بالدوحة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية ، اليوم الثلاثاء (9 أيلول 2025)، بأن الهجوم الذي استهدف قيادات حركة حماس في الدوحة شمل أيضًا استهداف خالد مشعل.

وفي ذات السياق أعلنت القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي ،اليوم الثلاثاء (9 أيلول 2025)، أن إسرائيل هاجمت قيادات حركة حماس في قطر، بينهم خليل الحية وزاهر جبارين.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن "قادة حماس المستهدفين مسؤولون مباشرة عن هجوم 7 أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".

فيما أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن "جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الشاباك هاجما، قبل قليل، قيادات حركة حماس من خلال سلاح الجو ".

وأوضح أدرعي في تصريح صحفي" أن "قادة القيادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة حماس على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".