حماس تعلن نجاة وفد حركتها من "هجوم الدوحة"

أفاد مصدر قيادي في حماس، بأن وفد الحركة بقيادة خليل الحية في الدوحة قد نجا من الضربة "الإسرائيلية".

وفي وقت سابق اليوم، أكد مسؤول "إسرائيلي" رفيع لقناة 12 العبرية أن مقاتلات "إسرائيلية" قامت بتنفيذ عمليات اغتيال استهدفت قيادات بارزة من حركة حماس، في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف التقرير العبري "كان الهدف من العملية التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي تفجير مقر حركة حماس، ولم يُعرف بعد مصير المستهدفين".

وذكرت وكالة رويترز اليوم الثلاثاء أن عدة انفجارات وقعت في العاصمة القطرية الدوحة، مشيرة إلى تصاعد أعمدة الدخان في سماء حي كتارا.