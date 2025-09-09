سوريا - لبنان - فلسطين

اسرائيل تشن غارة في محيط حمص السورية


أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الاثنين (8 أيلول 2025)، بأن الطائرات الإسرائيلية شنت غارة جوية في محيط مدينة حمص وسط سوريا.

ولم تصدر وزارة الدفاع السورية حتى اللحظة بياناً رسمياً بشأن طبيعة الهجوم أو حجم الخسائر، فيما اكتفت المصادر الإعلامية بالإشارة إلى أن أصوات انفجارات سُمعت في مناطق قريبة من مواقع عسكرية.

يشار إلى أن إسرائيل كثّفت في السنوات الأخيرة ضرباتها الجوية على الأراضي السورية، مستهدفة مواقع تقول إنها تابعة لإيران أو فصائل جهادية.

