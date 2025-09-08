سوريا - لبنان - فلسطين

إغلاق المجال الجوي في إسرائيل إثر إطلاق طائرة مسيرة من اليمن


أعلنت جماعة أنصار الله  في اليمن، اليوم الاثنين، شن هجوماً بطائرات مسيرة على مطاري بن غوريون ورامون وهدفاً حساساً في ديمونة في إسرائيل.

وقالت القوات اليمنية في بيان إن "سِلاح الجَوِّ المُسيَّرُ في القوّاتِ المُسلَّحةِ اليَمنيَّةِ نَفَّذَ ولليومِ الثاني على التوالي عَمَليَّةً عَسكريَّةً نوعيَّةً بثلاثِ طّائِراتٍ مُسيَّرَةٍ استَهدَفَتْ مطارَ اللِّدِّ في يافا ومطارَ رامونَ في أُمِّ الرَّشراشِ وهدفًا حسّاسًا في ديمونةَ بفلسطينَ المحتلَّةِ، وقد حقَّقَتِ العمليَّةُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ".

وأضافت "تبارك القوّاتُ المُسلَّحَةُ اليَمنيَّةُ العمليّاتِ الجهاديَّةَ المباركةَ في القدسِ وغزَّةَ والتي أكَّدَتْ حيويَّةَ الشعبِ الفلسطينيِّ وقدرةَ شبابِه على تنفيذِ عمليّاتٍ نوعيَّةٍ، كما أظهرتْ هشاشةَ الإجراءاتِ الأمنيَّةِ للعدوِّ مهما تشدَّدَ فيها"، مؤكدةً "مستمرُّونَ في إسنادِكم والوقوفِ إلى جانبِكم حتى وقفِ العدوانِ عليكم ورفعِ الحصارِ عنكم".

من جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه رصد "هدفا جويا تسلل من منطقة البحر الميت والحدث لا يزال مستمرا، وصفارات الإنذار دوت في مناطق البحر الميت والضفة الغربية بعد رصد تسلل مسيرة معادية".

وأضاف "نطلب من السكان الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية"، بينما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بغلق "المجال الجوي في مطار بن غوريون تحسبا لتمكن المسيرة من ضرب المطار".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إغلاق المجال الجوي في إسرائيل إثر إطلاق طائرة مسيرة من اليمن
وزارة الصحة اللبنانية: 5 ضحايا و5 جرحى إثر غارات إسرائيلية
الإعلام صهيوني: إصابة 20 شخص بحادثة إطلاق نار في القدس
'هآرتس': جيش الاحتلال يواجه أزمة ميدانية خانقة في غزة
حماس تعلن موافقتها على المقترح الأمريكي
لبنان .. النائب علي المقداد : قرار الحكومة اللبنانية في جلسة 5‏ آب 2025 هو قرار باطل
"حماس" تكشف عن موقف جديد يخص وقف إطلاق النار في غزة
وكالة الأونروا: الجوع واقع في غزة ولا نستطيع الوصول إلى الفلسطينيين داخل القطاع
غزة: جيش الإحتلال ينذر سكان عمارة الرؤيا تمهيدا لقصفها
حزب الله: جلسة الحكومة كانت فرصة للتعقل ومنع الانزلاق للمجهول
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك