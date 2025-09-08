سوريا - لبنان - فلسطين

'هآرتس': جيش الاحتلال يواجه أزمة ميدانية خانقة في غزة


كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواجه تحديات متصاعدة في عملياته داخل مدينة غزة، أبرزها البطء في تهجير السكان، والإرهاق الكبير الذي تعانيه القوات الميدانية، إضافة إلى تراجع كفاءة المعدات العسكرية والآليات الثقيلة المستخدمة في الميدان.

ووفق التقرير، تعتبر هيئة الأركان أن أقل من 10% من سكان غزة قد غادروا المدينة حتى الآن، وهو ما يعوق تنفيذ المخططات العسكرية كما رُسمت مسبقاً.

وأشارت الصحيفة إلى أن استمرار رفض السكان النزوح قد يدفع الجيش إلى تصعيد هجماته على المدنيين، مستنداً إلى ذريعة "المغادرة البطيئة للسكان والاستعدادات المعقدة للتوغل العسكري".

وأبرزت "هآرتس"، أن الوحدات القتالية تواجه استنزافاً منذ بدء العمليات في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مع وجود نقص حاد في الجرافات والآليات الهندسية، وتراجع جاهزية الدبابات وناقلات الجند بسبب قيود على توريد قطع الغيار.

كما تعاني القوات من انخفاض في المعنويات وإرهاق جراء القتال المستمر، فيما يجد بعض الضباط صعوبة في فرض الانضباط والأداء المهني على عناصرهم.

وبحسب المحلل العسكري عاموس هرئيل، تدرك أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أن العملية العسكرية الجارية لن تضمن تحرير جميع الأسرى، مرجحاً أن يؤدي غياب اتفاق مع حماس إلى استمرار تحصن الحركة داخل الأنفاق، مع استهداف بطيء للأسرى، وتكبد خسائر كبيرة.

كما أشار التقرير إلى أن أحد أبرز أسباب غياب الصورة الحقيقية عن الوضع في غزة هو خشية الضباط في المستويات الدنيا من المساس بترقياتهم إذا قدّموا تقارير نقدية أو صريحة.

وأكد أن العديد من قادة الألوية والكتائب يفضلون رفع معلومات تتماشى مع ما يعتقدون أنه يرضي القيادة العليا، بدلاً من عرض الواقع كما هو، مما أدى إلى فجوة واضحة في الاتصال بين القيادة والوحدات الميدانية، وأثّر على دقة القرارات المتخذة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
'هآرتس': جيش الاحتلال يواجه أزمة ميدانية خانقة في غزة
حماس تعلن موافقتها على المقترح الأمريكي
لبنان .. النائب علي المقداد : قرار الحكومة اللبنانية في جلسة 5‏ آب 2025 هو قرار باطل
"حماس" تكشف عن موقف جديد يخص وقف إطلاق النار في غزة
وكالة الأونروا: الجوع واقع في غزة ولا نستطيع الوصول إلى الفلسطينيين داخل القطاع
غزة: جيش الإحتلال ينذر سكان عمارة الرؤيا تمهيدا لقصفها
حزب الله: جلسة الحكومة كانت فرصة للتعقل ومنع الانزلاق للمجهول
نائب عن حزب الله: سلاح المقاومة يُنزع حين تنزع أرواحنا جميعا
حماس تجدد دعوة المجتمع الدولي لوقف “الإبادة” في غزة
حزب الله: انسحاب وزراء حزب الله وامل من جلسة مجلس الوزراء يعني ان لبنان امام معضلة خطيرة
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك