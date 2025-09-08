سوريا - لبنان - فلسطين

حماس تعلن موافقتها على المقترح الأمريكي


أعلنت حركة حماس، اليوم الأحد (7 أيلول 2025)، موافقتها على المقترح الأمريكي الأخير لوقف الحرب في غزة، مؤكدة أنها تتواصل مع الوسطاء للتوصل إلى اتفاق شامل، فيما شددت على أنها "وافقت سابقاً على المقترح الأمريكي ولم تتلقَ أي رد من إسرائيل"، وأبدت استعدادها للتفاوض بشأن ملف الأسرى، مرحبةً بأي تحرك من الوسطاء لوقف الحرب.

ويأتي هذا الموقف بعد ساعات من إنذار وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي شدد في منشور على منصة "تروث" أن "الإسرائيليين وافقوا بالفعل على شروطه، وحان الوقت لحماس للموافقة أيضاً"، محذراً من أن هذا "الإنذار الأخير" للحركة، ومؤكداً أنه "لن يكون هناك إنذار آخر".

وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس" أن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف قدّم مقترحاً جديداً لحماس بشأن صفقة تشمل وقف إطلاق النار وتحرير رهائن عبر "ناشط سلام إسرائيلي"، في محاولة لتجنب العملية العسكرية الواسعة التي تلوّح بها إسرائيل في مدينة غزة.

كما أكد ترامب في تصريحات أدلى بها الجمعة الماضية أن الولايات المتحدة "تجري مفاوضات معمقة مع حماس"، مشدداً على أن الرسالة الأمريكية للحركة واضحة: "إذا أفرجتم عن الرهائن فوراً، ستحدث أمور جيدة، وإذا لم تفعلوا، فستكون العواقب قاسية وقبيحة"، على حد تعبيره.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
'هآرتس': جيش الاحتلال يواجه أزمة ميدانية خانقة في غزة
حماس تعلن موافقتها على المقترح الأمريكي
لبنان .. النائب علي المقداد : قرار الحكومة اللبنانية في جلسة 5‏ آب 2025 هو قرار باطل
"حماس" تكشف عن موقف جديد يخص وقف إطلاق النار في غزة
وكالة الأونروا: الجوع واقع في غزة ولا نستطيع الوصول إلى الفلسطينيين داخل القطاع
غزة: جيش الإحتلال ينذر سكان عمارة الرؤيا تمهيدا لقصفها
حزب الله: جلسة الحكومة كانت فرصة للتعقل ومنع الانزلاق للمجهول
نائب عن حزب الله: سلاح المقاومة يُنزع حين تنزع أرواحنا جميعا
حماس تجدد دعوة المجتمع الدولي لوقف “الإبادة” في غزة
حزب الله: انسحاب وزراء حزب الله وامل من جلسة مجلس الوزراء يعني ان لبنان امام معضلة خطيرة
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك