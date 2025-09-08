حماس تعلن موافقتها على المقترح الأمريكي

أعلنت حركة حماس، اليوم الأحد (7 أيلول 2025)، موافقتها على المقترح الأمريكي الأخير لوقف الحرب في غزة، مؤكدة أنها تتواصل مع الوسطاء للتوصل إلى اتفاق شامل، فيما شددت على أنها "وافقت سابقاً على المقترح الأمريكي ولم تتلقَ أي رد من إسرائيل"، وأبدت استعدادها للتفاوض بشأن ملف الأسرى، مرحبةً بأي تحرك من الوسطاء لوقف الحرب.

ويأتي هذا الموقف بعد ساعات من إنذار وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي شدد في منشور على منصة "تروث" أن "الإسرائيليين وافقوا بالفعل على شروطه، وحان الوقت لحماس للموافقة أيضاً"، محذراً من أن هذا "الإنذار الأخير" للحركة، ومؤكداً أنه "لن يكون هناك إنذار آخر".

وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس" أن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف قدّم مقترحاً جديداً لحماس بشأن صفقة تشمل وقف إطلاق النار وتحرير رهائن عبر "ناشط سلام إسرائيلي"، في محاولة لتجنب العملية العسكرية الواسعة التي تلوّح بها إسرائيل في مدينة غزة.

كما أكد ترامب في تصريحات أدلى بها الجمعة الماضية أن الولايات المتحدة "تجري مفاوضات معمقة مع حماس"، مشدداً على أن الرسالة الأمريكية للحركة واضحة: "إذا أفرجتم عن الرهائن فوراً، ستحدث أمور جيدة، وإذا لم تفعلوا، فستكون العواقب قاسية وقبيحة"، على حد تعبيره.