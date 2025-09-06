سوريا - لبنان - فلسطين

"حماس" تكشف عن موقف جديد يخص وقف إطلاق النار في غزة


أعلنت حركة "حماس" انفتاحها على أي أفكار أو مقترحات تحقق وقفا دائما لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان: "تجدد حركة المقاومة الإسلامية حماس التزامها وتمسكها بالموافقة التي أعلنتها مع الفصائل الفلسطينية على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في الثامن عشر من آب الماضي".

وأضافت: "تؤكد الحركة انفتاحها على أي أفكار أو مقترحات تحقق وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا شاملا لقوات الاحتلال من القطاع، ودخولا غير مشروط للمساعدات، وتبادل أسرى حقيقيا من خلال مفاوضات جادة عبر الوسطاء".

وصرحت "إسرائيل" في الأسابيع الأخيرة بأنها لن تتفاوض إلا على عودة جميع الرهائن وإنهاء الحرب بشروط تراها مقبولة، والتي تشمل نزع سلاح حماس، ونزع سلاح غزة، وتشكيل حكومة مدنية جديدة في القطاع لا تشمل "حماس" ولا السلطة الفلسطينية، التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية وتُعتبر على نطاق واسع الممثل الشرعي للفلسطينيين دوليا.

