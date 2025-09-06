وكالة الأونروا: الجوع واقع في غزة ولا نستطيع الوصول إلى الفلسطينيين داخل القطاع

أكد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، أن المجاعة واقع في غزة والجوع يضرب سكان القطاع، موضحا أن خبراء الوكالة هم من توصلوا إلى هذه الحقيقة، إذ ذكر لازاريني، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن المجاعة في غزة من صنع الإنسان، وأن المساعدات الإنسانية متوفرة لكن الوكالة غير قادرة على الوصول إلى الفلسطينيين بالقطاع بسبب عدم وقف إطلاق النار.

وأضاف أن هناك مساعدات تدخل إلى غزة لكنها ليست كافية، وأن مصر تحولت إلى مركز إنساني لكن هناك قيودا تمنع وصول المساعدات إلى داخل القطاع، مؤكدا أن الوكالة كانت نشطة في التواصل مع الشعب الفلسطيني، لكن الوضع تغير وبات عليهم السير مسافات طويلة تحت أشعة الشمس للوصول إلى الطعام.

كذلك أوضح أن الوكالة لديها الموارد والأشخاص لكنها غير قادرة على تأدية مهامها بسبب الوضع السياسي، وبحاجة إلى قرار سياسي بالقضاء على المجاعة، متابعا: "لا نستطيع الوصول إلى الشعب الفلسطيني في غزة، لذلك نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار ونحتاج إلى قرار يسمح للعامليين بتأديهم عملهم بطريقة سليمة".

فيما لفت إلى أن وكالة الأونروا قد تنهار في أي وقت لأن الموارد لا تتماشى مع المهام المنوط بها، مؤكدا غياب الأدوات المالية للوكالة فيما تعتمد على التبرعات من الدول الأعضاء للقيام بولايتها.

كما شدد على أن القضية الفلسطينية مازالت محل اهتمام المجتمع الدولي، وأنقطاع غزة منطقة حرب حاليا وتمتدمير غالبية مقرات الوكالة، داعيا إلى التحقيق في هذا الأمر، ليس فقط بسبب عمليات التدمير ولكن كذلك بسبب قتل العاملين في الأمم المتحدة.