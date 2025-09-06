غزة: جيش الإحتلال ينذر سكان عمارة الرؤيا تمهيدا لقصفها

أصدر الجيش الصهيوني اليوم السبت، إنذارا عاجلا لسكان عمارة الرؤيا في مدينة غزة، والخيام المحيطة، تمهيدا لقصفها، حيث ذكر جيش العدو في بيان: "إنذار عاجل إلى سكان مدينة غزة في البلوكات 726, 727, 784, 786 وتحديدا في عمارة الرؤيا المحددة بالأحمر والخيم المجاورة لها والواقعة في مفرق بيروت وشارع جامعة الدول العربية".

وأضاف: "‏سيهاجم الجيش الإسرائيلي المبنى في الوقت القريب نظرا لوجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو بجواره. من أجل سلامتكم أنتم مضطرون لاخلاء المبنى بشكل فوري جنوبا نحو المنطقة الإنسانية في مواصي خان يونس".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم السبت، تخصيص "مناطق إنسانية"، في المواصي وخان يونس داعيا سكان مدينة غزة للتوجه إليها.

فيما قصف جيش الإحتلال أمس الجمعة، مبنى سكنيا متعدد الطوابق غرب مدينة غزة يؤوي مئات الفلسطينيين ويقع بمنطقة تضم عشرات آلاف النازحين الفلسطينيين، إذ جاء ذلك بعدما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن "باب الجحيم في غزة قد فتح الآن"، مشيرا إلى أن الجيش بدأ حاليا توسيع نطاق عملياته العسكرية في المدينة.