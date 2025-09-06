نائب عن حزب الله: سلاح المقاومة يُنزع حين تنزع أرواحنا جميعا

أعلن النائب عن "حزب الله" في البرلمان اللبناني علي عمار أن الذي يريد نزع الشرعية عن سلاح "حزب الله" هو منزوع الشرعية، وأكد أن "الإيقاع بين الجيش والمقاومة لن يحدث"، حيث ذكر عمار: "سلاح المقاومة هو سلاح شرعي دستوريا وقانونيا، خصوصا مع استمرار الاحتلال والعدوان الإسرائيلي".

وأضاف أن "الذي يريد نزع الشرعية عن سلاح المقاومة هو منزوع الشرعية، بالاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة والدستور"، مشيرا إلى أن "المقاومة تعطي فرصة للدولة التي لم تستطع حتى الآن وقف العدوان وتحرير الأرض والأسرى اللبنانيين".

وحول موقف "حزب الله" من جلسة الحكومة التي رحبت بخطة الجيش لحصر السلاح، أجاب عمار: "الحكومة كانت كمن كان فاقدا لهويته ويحاول البحث عنها ونسي أنها في حاضنته الداخلية"، مشددا على أن "الإيقاع بين الجيش والمقاومة أمر لن يحدث".

وتابع قائلاً، "حاضرون للنقاش فيما يتعلق باستراتيجية الأمن الوطني، لكن هناك من يخضع للإملاءات الخارجية"، مشيرا إلى أنّ "سلاح المقاومة يُنزع حين تنزع أرواحنا جميعا"، مضيفا: "المقاومة تشكل قلقا استراتيجيا بالنسبة للعدو الإسرائيلي".