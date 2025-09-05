سوريا - لبنان - فلسطين

حزب الله: انسحاب وزراء حزب الله وامل من جلسة مجلس الوزراء يعني ان لبنان امام معضلة خطيرة


أعلن عضو المجلس السياسي في "حزب الله" غالب أبو زينب، اليوم الجمعة، أن انسحاب جميع وزراء الحزب وحركة أمل من جلسة مجلس الوزراء يعني أن لبنان أمام معضلة سياسية خطيرة.

وفي وقت سابق اليوم، أقرت الحكومة اللبنانية خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة.

وقال أبو زينب: "انسحاب جميع وزراء الحزب وحركة أمل من جلسة مجلس الوزراء جاء احتجاجا على إصرار الحكومة على مناقشة خطة حصر السلاح هذا الطرح يشكل تجاوزا للتفاهمات الوطنية".

وأضاف: "انسحاب وزراء الثنائي يعني أن لبنان أمام معضلة سياسية خطيرة للغاية".

وشدد على أن "ما جرى في الجلسة تتحمّل مسؤوليته رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة"

وأكد أن الخطوة التالية لحزب الله ستُحدّد بناء على ما ستؤول إليه التطورات والنتائج المرتبطة بجلسة الحكومة.

وأشار إلى أن "الحزب يدرس كل الخيارات، ونؤكد أن من حقنا اللجوء إلى الشارع أو حتى الاستقالة من الحكومة إذا اقتضت المصلحة ذلك".

