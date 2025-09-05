فلسطين المحتلة: انهيار برج مشتهى غرب مدينة غزة بعد قصفه للمرة الثانية وبداخله مئات النازحين

أفادت القناة الروسية اليوم الجمعة، بانهيار برج مشتهى غرب مدينة غزة بعدما قصفته القوات الإسرائيلية للمرة الثانية وبداخله وفي محيطه مئات النازحين، إذ ذكرت إن القوات الصهيونية ترتكب مجزرة في قصفها لبرج مشتهى في مدينة غزة الذي يؤوي مئات النازحين كما أنه في محيط البرج يوجد آلاف النازحين والخيام أيضا.

كما أكدت تجدد القصف الجوي الإسرائيلي على برج مشتهى غربي مدينة غزة وأنباء عن انهياره.

فيما أعلن جيش الإحتلال اليوم أن قواته ستهاجم عدة مبان في مدينة غزة قال إنها تحولت إلى بنى تحتية عسكرية تابعة لـ"حماس"، وتشمل مواقع مراقبة، ونقاط قنص، إضافة إلى منصات لإطلاق صواريخ.

كذلك أعلن وزير الدفاع الصهيوني يسرائيل كاتس أن "باب الجحيم في غزة قد فتح الآن"، مشيرا إلى أن الجيش بدأ حاليا توسيع نطاق عملياته العسكرية في المدينة.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، تركز المرحلة الأولى من العملية على هدم المباني الشاهقة في المدينة، حيث تم تسليم أول إشعار إخلاء إلى أحد المباني التي تعتبر "مأوى لعناصر من حركة حماس" قبل شن الهجوم.

كما أوضح كاتس أن الجيش سيواصل عملياته بشكل متصاعد "حتى تلتزم عناصر حماس بشروط إسرائيل لإنهاء الحرب، والتي تتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن ونزع السلاح، وإلا فسيواجهون التدمير الكامل".