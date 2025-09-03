سوريا - لبنان - فلسطين

الشاباك الصهيوني يعلن اعتقال خلية لحماس تدار من تركيا خطّطت لاغتيال بن غفير


أعلن جهاز "الشاباك" الإسرائيلي عن اعتقال خلية تابعة لحركة "حماس" في الخليل بالضفة الغربية وتدار من تركيا خطّطت لاغتيال الوزير ايتمار بن غفير عبر تفخيخ طائرات مسيّرة، حيث ذكر جهاز  الأمن الإسرائيلي "الشاباك" اليوم الأربعاء أنه بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، تم خلال الأسابيع الأخيرة اعتقال خلية من نشطاء "حماس" من منطقة الخليل، والتي يُشتبه بأنها عملت بتوجيه من قيادة "حماس" في تركيا، بهدف تنفيذ عملية اغتيال ضد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

وكشفت تحقيقات "الشاباك" مع المشتبه فيهم أنهم اشتروا عدة طائرات مسيّرة، وكانوا ينوون تركيب عبوات ناسفة عليها واستخدامها لتنفيذ العملية. وقد تم ضبط الطائرات خلال اعتقالهم. حسب بيان الجهاز الإسرائيلي.

وأضاف بيان الشاباك: "جهاز الأمن العام سيواصل العمل لإحباط أي محاولة من قبل عناصر حماس لتنفيذ عمليات إرهابية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيعمل على تقديم المتورطين في مثل هذه الأنشطة إلى العدالة".

فيما تجدر الإشارة إلى أن الوزير بن غفير أثار الجدل في تصريح له قبل أيام عندما ساوى بين تركيا وحركة "حماس" الفلسطينية.

في حين نشر بن غفير عبر حسابه في منصة "إكس" صورة تجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس الذي اغتيل في طهران، وكتب "Turkey = Hamas" (تركيا = حماس)، في إشارة إلى اتهامه أنقرة بدعم الحركة.

الشاباك الصهيوني يعلن اعتقال خلية لحماس تدار من تركيا خطّطت لاغتيال بن غفير
