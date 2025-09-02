استشهاد مصور قناة "العالم" الإيرانية في غزة "رسمي جهاد سالم"

أعلنت قناة العالم الإخبارية ،اليوم الثلاثاء (2 أيلول 2025)، استشهاد مصورها رسمي جهاد سالم أثناء تأديته واجبه المهني في تغطية الأحداث بقطاع غزة.

وقالت القناة في بيان إن "زميلنا المصور رسمي جهاد سالم استشهد جراء استهداف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في سياق الحرب الإبادية المتواصلة التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل".

وأضاف البيان، أن "استشهاد زميلنا ليس حادثاً معزولاً، بل جزء من حملة ممنهجة يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين والإعلاميين في غزة، بهدف إسكات صوت الحقيقة وطمس جرائمه الوحشية"، مبيناً أن "منذ بداية العدوان الإبادي على غزة، استشهد عشرات الصحفيين والمصورين، ودمرت عشرات المقرات الإعلامية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية، بما في ذلك اتفاقية جنيف التي تحمي الصحفيين في مناطق النزاع".

وأكدت القناة، "نعاهد الشهيد وجميع الشهداء بأننا سنستمر في كشف جرائم الاحتلال، ونطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بإدانة هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها".