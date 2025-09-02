قصف إسرائيلي في سوريا بعد انفجارات داخل الجولان

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، (2 أيلول 2025)، ان القوات الإسرائيلية، قصفت اليوم موقع سرية الطواحين شرق بلدة بريقة في ريف القنيطرة الجنوبي في جنوب غربي سوريا بخمس قذائف، وهو أحد المواقع العسكرية التي كانت تتواجد فيها قوات النظام السابق.

وقال المرصد السوري في بيان، ان "القصف جاء تزامناً مع دوي انفجارات داخل الجولان السوري المحتل ناجمة عن تدريبات عسكرية تنفذها القوات الإسرائيلية هناك".

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام الجاري بحسب البيان، 95 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 84 منها جوية و 11 برية ، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 135 هدفا ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات وفقاً للمرصد السوري بمقتل 61 شخصاً بينهم مدنيون وعسكريون.