استشهاد 13 فلسطينياً في غارات صهيونية على غزة

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، أن 13 شخصاً استشهدوا في غارات صهيونية استهدفت مدينة غزة، فجر الثلاثاء، إذ صرّح المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، إن عشرة أشخاص استشهدوا في غارة استهدفت مبنى سكنياً، في حين قتل استشهد ثلاثة آخرون في غارة ثانية طالت مبنى سكنياً مماثلاً، مشيراً إلى أن كلا المبنيين يقعان في مدينة غزة.

فيما اتهم باحثون بارزون في قضايا الإبادة الجماعية، الكيان الصهيوني بارتكاب إبادة، وترددت أصوات الغارات الجوية والقصف المدفعي في مدينة غزة منذ أن أعلن الكيان الصهيوني منطقة قتال الأسبوع الماضي.