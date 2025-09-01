"أسيد" ينعى شقيقه الشهيد أبو عبيدة

نعى شقيق الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" الشهيد المجاهد أبو عبيدة شقيقه.

وقال في مقطع فيديو على منصة "اكس"، "الحمد لله الذي اختارنا أن نعيش في أرض الرباط ارض غزة المباركة والحمد لله الذي جعلنا نقدم الشهداء".

وأضاف "هذه الارض المباركة الطاهرة ارتوت بدماء من خيرة شبابها وخيرة قادتها".

وأعلن وزير "الدفاع الإسرائيلي" يسرائيل كاتس نجاح عملية اغتيال الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة.

وأكدت القناة 14 الإسرائيلية، الأحد، أن المؤسسة الأمنية تلقت تأكيدا نهائيا بشأن اغتيال المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، المعروف باسم أبو عبيدة، وذلك في أعقاب هجوم شنه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة يوم أمس.