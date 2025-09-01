هيئة البث الإسرائيلية: ناقلة النفط المستهدفة في البحر الأحمر مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي عيدان

ذكرت "هيئة البث الإسرائيلية" أن ناقلة النفط التي هاجمها الحوثيون شمالي البحر الأحمر مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي عيدان عوفر، مشيرة إلى أن مقر الشركة في سنغافورة.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين أعلن الحوثيون عن استهداف سفينة نفط إسرائيلية شمالي البحر الأحمر، إذ جاء في بيان للحوثيين: "استهدفت قواتنا سفينة (SCARLET RAY) النفطية الإسرائيلية شمال البحر الأحمر بصاروخ باليستي أصابها بشكل مباشر إسنادا لغزة اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025".

وليلة أمس، ذكرت شركة "أمبري" الأمنية البريطانية أن السفينة التي تعرضت لحادث في البحر الأحمر قبالة السواحل السعودية إسرائيلية وترفع علم ليبيريا.

فيما أكدت الجماعة اليمنية أن قواتها مستمرة في نصرة الشعب الفلسطيني من خلال "منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئها في البحرين الأحمر والعربي وكذلك في تنفيذ المزيدِ من العملياتِ العسكريةِ على أهداف داخل إسرائيل، وأن تلك العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عنِ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".