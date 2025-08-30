سوريا - لبنان - فلسطين

كتائب القسام تنفي مزاعم اغتيال ابو عبيدة


نفت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس مزاعم الصهاينة باغتيال الناطق باسم الكتائب المجاهد البطل ابو عبيدة 

وقالت الكتائب في بيان اطلعت وكالة انباء براثا عليه رصد أمن المقاومة شائعات صهيونية تزعم اغتيال الناطق باسم المقاومة أبو عبيدة بغزة، وإزاء هذه الشائعات اقتضى التنويه إلى الآتي:

أولًا: مصدر الشائعات هو الاحتلال، بمعنى أنها تخدم أغراض استخبارية ومعنوية محددة.

ثانيًا: إعلام الاحتلال موجه ويخضع لأوامر الجيش والمخابرات، وبالتالي لا ينشر شيء إلا بتوجيه أمني.

ثالثًا: ثبت من خلال التجربة، قيام الاحتلال بترويج شائعات حول اغتيال القادة، بهدف دفعهم ودفع دوائر علاقاتهم نحو سلوكيات معينة، بغرض جمع المعلومات عنهم وتحديثها، تمهيدًا لاستهدافهم.

رابعًا: ندعو شعبنا إلى عدم تداول شائعات الاحتلال، التي تأتي ضمن الحرب النفسية الهادفة إلى زعزعة الجبهة الداخلية.

