صحة غزة: 10 وفيات جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بينهم ثلاثة أطفال خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء المجاعة وسوء التغذية، حيث أوضحت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية لوفيات سوء التغذية ارتفعت إلى 332 شخصا، من بينهم 124 طفلا.

وأضافت أن الفترة التي أعقبت إعلان تصنيف المرحلة المتقدمة لانعدام الأمن الغذائي (IPC) شهدت تسجيل 54 وفاة، من بينهم 9 أطفال.

بالمقابل، أفادت هيئة البث الصهيونية بأن تل أبيب بصدد وقف عمليات الإنزال الجوي الإنساني لمنكوبي مدينة غزة خلال الأيام المقبلة، وتقليص وصول شاحنات المساعدات إلى شمال القطاع.

فيما، شددت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على ضرورة رفع الحظر الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأكدت الوكالة استعدادها لمواصلة عملها، مشيرة إلى أن مخازنها في مصر والأردن ممتلئة وجاهزة لاستيعاب نحو 6000 شاحنة، وأضافت، "الأونروا" على أنها تمتلك نظاما فعالا لتوزيع المساعدات بأمان وعلى نطاق واسع، داعية إلى نقل المساعدات المنقذة للحياة برا لضمان وصولها إلى المحتاجين.