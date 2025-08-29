سوريا - لبنان - فلسطين

قسد تعلن تفكيك "خلية خطيرة" لتنظيم داعش الارهابي في دير الزور


أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الجمعة، تفكيك خلية لتنظيم "داعش" الإرهابي في ريف دير الزور.

وأصدر المركز الإعلامي لـ"قسد"، بياناً، جاء فيه: "فككت قوات الكوماندوز في مجلس دير الزور العسكري ليلة أمس (الخميس)، خلية إرهابية خطيرة لتنظيم داعش في بلدة ذيبان، بريف دير الزور الشرقي".

وأضاف أن "العملية جاءت بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة من قبل القوات الأمنية، حيث تم تحديد مكان اختباء عناصر الخلية الإرهابية، وتمكنت قواتنا من فرض طوق أمني محكم عليها، وإلقاء القبض على إرهابيين اثنين من عناصر تلك الخلية وضبط ما بحوزتهما من الأسلحة والذخيرة، وهي بنادق كلاشينكوف عدد 5، ومخازن ذخيرة بنادق كلاشينكوف عدد 23، وجعب عسكرية عدد 4، وطلقات كلاشينكوف عدد 600".

وتابع البيان بالقول: "كان الإرهابيان المقبوض عليهما قد شاركا في الهجوم على بعض النقاط العسكرية في المنطقة، وتورّطا بشكل مباشر في استهداف نقاط تابعة لقوات مجلس دير الزور العسكري في البلدة نفسها".

