الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من كارثة إنسانية في غزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، الكيان الصهيوني إلى الامتناع عن السيطرة على مدينة غزة وسط مخاوف من كارثة إنسانية، حيث ذكر غوتيريش في منشور على منصة إكس:"يواجه المدنيون في غزة تصعيدا مميتا آخر، إعلان (إسرائيل) عن نيتها احتلال مدينة غزة ينذر بمرحلة جديدة وخطيرة".

وتابع: "سيجبر مئات الآلاف من المدنيين على الفرار مرة أخرى، مما يدفع العائلات إلى خطر أعمق، هذا يجب أن يتوقف. لا يوجد حل عسكري للصراع".

كما أوضح غوتيريش أن "مستويات الموت والدمار في غزة لا مثيل لها في الآونة الأخيرة"، وأضاف "غزة مليئة بالركام، بالجثث، بأمثلة على ما قد يكون انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: "نحن بحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار. يجب إطلاق سراح الرهائن على الفور، ويجب أن تتوقف المعاملة الفظيعة التي أجبروا على تحملها".

كما ذكر، أن على (إسرائيل) التزامات واضحة في غزة: ضمان توفير "الغذاء والماء والدواء وغيرها من الضروريات"، و "الموافقة على وتسهيل وصول إنساني أكبر بكثير" و "حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".