فلسطين: عشرات الشهداء والمصابين بالقصف والتجويع في غزة

استشهد 51 فلسطينيا بينهم 12 من منتظري المساعدات- بغارات صهيونية وقصف استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة الذي شهد تكثيف الاحتلال عملياته عند أطراف مدينة غزة مستبقا اجتماعا في البيت الأبيض للرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه بشأن خطط ما بعد الحرب على القطاع، إذ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الصهيونية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 62 ألفا و895 شهيدا و158 ألفا و927 مصابا.

وسجلت الوزارة 10 وفيات جديدة -بينها طفلان- بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية في القطاع الذي بلغ عدد ضحايا المجاعة المستفحلة فيه 313 شهيدا، بينهم 119 طفلا، وفق بيان للوزارة.

كما استقبلت مستشفيات القطاع 76 شهيدا و298 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية جراء استمرار الهجمات (الإسرائيلية).

كدلك ذكر البيان ارتفاع حصيلة ضحايا منتظري المساعدات منذ 27 مايو/أيار الماضي إلى 2158 شهيدا وأكثر من 15 ألفا و843 مصابا، بعد استشهاد 18 فلسطينيا وإصابة 106 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.