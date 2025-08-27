سوريا: توغل لقوات الاحتلال الصهيوني في ريف القنيطرة

صرّحت وكالة الإخبارية السورية، اليوم الأربعاء، بتوغل لقوات الاحتلال في منطقة رسم الرواضي بريف القنيطرة، حيث ذكرت الوكالة، بأن "قوات الاحتلال الصهيوني نفذت عملية توغل في منطقة رسم الرواضي بالقرب من بلدة الصمدانية الغربية بريف القنيطرة جنوبي سوريا".

كما أكدت الخارجية السورية في وقت سابق أن الاعتداء الصهيوني بقصف وحدة تابعة للجيش قرب مدينة الكسوة في ريف دمشق يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وخرقًا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.