غزة تسجل استشهاد 244 صحفيا

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الاثنين، ارتفاع عدد القتلى الصحفيين بغزة إلى 244 بعد مقتل 4 صحفيين بقصف إسرائيلي استهدف مستشفى ناصر في خان يونس، حيث ذكر المكتب الإعلامي الحكوميفي بيان، إن "عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 244 صحفيا بعد الإعلان عن استشهاد أربعة صحفيين باستهداف مستشفى ناصر".

كما أوضح البيان أن "الصحفيين الأربعة هم: الصحفي الشهيد/ حسام المصري، الذي يعمل مصورا صحفيا مع وكالة رويترز للأنباء، الصحفي الشهيد/ محمد سلامة، الذي يعمل مصورا صحفيا مع قناة الجزيرة، الصحفية الشهيدة/ مريم أبو دقة، التي تعمل صحفية مع عدة وسائل إعلام بينها اندبندنت عربية وAP، والصحفي الشهيد/ معاذ أبو طه الذي يعمل صحفيا مع شبكة NBC الأمريكية".

كما لفت إلى أن "الزملاء الصحفيين استشهدوا عندما ارتكب الاحتلال الإسرائيلي جريمة مروعة بقصف مجموعة من الصحفيين كانوا في مهمة تغطية صحفية بمستشفى ناصر بمحافظة خان يونس (جنوب قطاع غزة)، وراح ضحية هذه الجريمة العديد من الشهداء".

فيما دان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النكراء الوحشية".

كما طالب "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم".