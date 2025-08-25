سوريا - لبنان - فلسطين

مسؤول إيراني: نزع سلاح حزب الله في لبنان "مخطط أمريكي صهيوني" لن يتحقق


قال العميد إيرج مسجدي مساعد الشؤون التنسيقية بفيلق القدس التابع للحرس الثوري، إن محاولات نزع سلاح حزب الله في لبنان "مخطط أمريكي صهيوني" لن يقبله الشعب اللبناني ولا الحزب، حيث أكد مسجدي  في إفادة صحفية اليوم أن مخطط نزع سلاح حزب الله لن يتحقق أبدا، موضحا أن "سلاح المقاومة هو سلاح الشعب اللبناني للدفاع عن أرضه ضد العدوان الصهيوني"

وأشار إلى أن مناقشة نزع السلاح ليست قضية جديدة، لكنها لن تنفذ بأي شكل من الأشكال.

وفي السايق شدد رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" علي دعموش في وقت سابق على أن القرار الذي اتخذته الحكومة بنزع سلاح المقاومة ليس مجرد خطيئة سياسية، بل يفتقد إلى أبسط درجات العقلانية.

كما أعلن الشيخ دعموش أن "حزب الله لن يدخل في أي نقاش حول تنفيذ قرار الحكومة لأنه غير معترف به ولا يعني المقاومة"، مؤكدا أن "لا حوار حول السلاح قبل انسحاب إسرائيل ووقف عدوانها".

وقد أثار الأمين العام للحزب نعيم قاسم جدلا كبيرا بعد تأكيده أن المقاومة لن تسلم سلاحها تحت أي ظرف طالما العدوان مستمر والاحتلال قائم، محذرا من أن أي استهداف للمقاومة سيقود إلى الفوضى والفتن الداخلية، وأن قرار الحكومة تجريد "الحزب" من سلاحه قد يؤدي لفتنة أهلية.

فيما أقرت الحكومة اللبنانية خطة لنزع سلاح حزب الله بشكل كامل بحلول نهاية العام 2025، في خطوة أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية.

واعتبرت الحكومة أن القرار يهدف إلى تعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها على جميع الأراضي اللبنانية، فيما رفض حزب الله هذه الخطوة ووصفها بأنها "خطيئة سياسية" لا يمكن القبول بها.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الهجري: نطالب العالم بالوقوف معنا لإعلان إقليم منفصل جنوب سوريا
غزة تسجل استشهاد 244 صحفيا
مسؤول إيراني: نزع سلاح حزب الله في لبنان "مخطط أمريكي صهيوني" لن يتحقق
بنيران صديقة.. مقتل 78 ضابطا وجنديا إسرائيليا منذ بداية الحرب على غزة
المجلس الإسلامي العلوي يرفض “انتخابات مجلس الشعب” السورية: مسرحية باطلة
فلسطين المحتلة: صحة غزة تصدر تحديثا جديدا بحصيلة ضحايا الحرب
هجوم انتحاري لداعش على حاجز في الميادين بدير الزور
استنفار أمني لـ"الأسايش" في الحسكة إثر محاولة هروب وعصيان بسجن الكلاسة
غوتيريش يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
المرصد السوري: حصيلة ضحايا السويداء ترتفع إلى 1709 بينهم 484 مدنياً أُعدموا ميدانياً
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك