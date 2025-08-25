مسؤول إيراني: نزع سلاح حزب الله في لبنان "مخطط أمريكي صهيوني" لن يتحقق

قال العميد إيرج مسجدي مساعد الشؤون التنسيقية بفيلق القدس التابع للحرس الثوري، إن محاولات نزع سلاح حزب الله في لبنان "مخطط أمريكي صهيوني" لن يقبله الشعب اللبناني ولا الحزب، حيث أكد مسجدي في إفادة صحفية اليوم أن مخطط نزع سلاح حزب الله لن يتحقق أبدا، موضحا أن "سلاح المقاومة هو سلاح الشعب اللبناني للدفاع عن أرضه ضد العدوان الصهيوني"

وأشار إلى أن مناقشة نزع السلاح ليست قضية جديدة، لكنها لن تنفذ بأي شكل من الأشكال.

وفي السايق شدد رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" علي دعموش في وقت سابق على أن القرار الذي اتخذته الحكومة بنزع سلاح المقاومة ليس مجرد خطيئة سياسية، بل يفتقد إلى أبسط درجات العقلانية.

كما أعلن الشيخ دعموش أن "حزب الله لن يدخل في أي نقاش حول تنفيذ قرار الحكومة لأنه غير معترف به ولا يعني المقاومة"، مؤكدا أن "لا حوار حول السلاح قبل انسحاب إسرائيل ووقف عدوانها".

وقد أثار الأمين العام للحزب نعيم قاسم جدلا كبيرا بعد تأكيده أن المقاومة لن تسلم سلاحها تحت أي ظرف طالما العدوان مستمر والاحتلال قائم، محذرا من أن أي استهداف للمقاومة سيقود إلى الفوضى والفتن الداخلية، وأن قرار الحكومة تجريد "الحزب" من سلاحه قد يؤدي لفتنة أهلية.

فيما أقرت الحكومة اللبنانية خطة لنزع سلاح حزب الله بشكل كامل بحلول نهاية العام 2025، في خطوة أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية.

واعتبرت الحكومة أن القرار يهدف إلى تعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها على جميع الأراضي اللبنانية، فيما رفض حزب الله هذه الخطوة ووصفها بأنها "خطيئة سياسية" لا يمكن القبول بها.