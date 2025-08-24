سوريا - لبنان - فلسطين

بنيران صديقة.. مقتل 78 ضابطا وجنديا إسرائيليا منذ بداية الحرب على غزة


كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد (24 آب 2025)، عن حصيلة قتلاه الذين سقطوا بـ"نيران صديقة" منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال الجيش في بيان إنه "نتيجة النيران الصديقة والحوادث العملياتية منذ بداية حرب غزة، بلغ عدد القتلى 78 ضابطا وجنديا، فيما أصيب 1998 آخرون".

وأضاف أنه "منذ بداية الحرب قتل 899 جنديا وضابطا إجمالا بينهم 455 في العملية البرية في غزة، وأصيب 6210 من جنود وضباط الجيش، منهم 925 بجروح خطيرة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس، مقتل النقيب أوري جارليتز البالغ من العمر 20 عاما جراء انفجار ذخيرة جنوب قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الحادث يصنف على أنه حادث عملياتي، وقد فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا لمعرفة الملابسات.

