المجلس الإسلامي العلوي يرفض “انتخابات مجلس الشعب” السورية: مسرحية باطلة

أعلن مكتب التنسيق والعلاقات العامة في المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر، اليوم السبت (23 آب 2025)، رفضه القاطع لما يُسمّى بـ”انتخابات مجلس الشعب” التي يروّج لها أحمد الشرع بصفته رئيساً مؤقتاً لسلطة أمر واقع، وصفها المجلس بأنها “فاقدة لكل شرعية”.

وأكد المجلس في بيان أن هذا الكيان “المُسَوَّق لا يمثل الشعب ولا يعكس إرادته”، مشيراً إلى أن ما يُعرف بـ”الإعلان الدستوري” المرفوض يمنح الشرع سلطة تعيين ثلث أعضاء المجلس بشكل مباشر، وهو ما يكشف أن “الانتخابات ليست سوى غطاء لعملية تعيين شاملة وكذبة مفضوحة”.

وشدد البيان على أن “هذا المجلس باطل ومرفوض جملة وتفصيلاً”، لافتاً إلى أن “أي سلطة انتقالية غير شرعية لا تملك حق فرض مجلس باسم الشعب”.

ودعا المجلس أبناء الشعب السوري إلى “مقاطعة هذه المسرحية بالكامل وعدم المشاركة فيها بأي شكل من الأشكال”.