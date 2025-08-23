فلسطين المحتلة: صحة غزة تصدر تحديثا جديدا بحصيلة ضحايا الحرب

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الصهيونية على قطاع غزة إلى 62,622 شهيداً و157,673 مصابا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023، حيث ذكرت الوزارة إن حصيلة الشهداء والمصابين بلغت منذ 18 مارس حتى اليوم 10,778 قتيلا و45,632 مصابا.

كما لفتت الوزارة إلى أن عدد ضحايا المساعدات الإنسانية الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 16 شهيدًا و111 مصابا، ليرتفع إجمالي "شهداء لقمة العيش" ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,076 قتيلا وأكثر من 15,308 مصابا.

فيما سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 8 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفلان، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 281 حالة وفاة، من ضمنهم 114 طفلا.