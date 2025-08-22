هجوم انتحاري لداعش على حاجز في الميادين بدير الزور

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الجمعة (22 آب 2025)، بأن حاجز "السياسية" في مدينة الميادين بريف دير الزور، تعرض لهجوم انتحاري نفذه مسلحان من تنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت الوكالة أن "عناصر الحاجز تمكنوا من قتل أحد المهاجمين، فيما أقدم الثاني على تفجير نفسه، ما أسفر عن وقوع أضرار دون الكشف عن حصيلة الخسائر البشرية بشكل رسمي حتى الآن".

وتشهد بادية دير الزور نشاطًا متزايدًا لخلايا داعش، حيث تنفذ بين حين وآخر هجمات مباغتة ضد مواقع للجيش السوري وحواجز أمنية في المنطقة.