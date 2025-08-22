سوريا - لبنان - فلسطين

هجوم انتحاري لداعش على حاجز في الميادين بدير الزور


أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الجمعة (22 آب 2025)، بأن حاجز "السياسية" في مدينة الميادين بريف دير الزور، تعرض لهجوم انتحاري نفذه مسلحان من تنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت الوكالة أن "عناصر الحاجز تمكنوا من قتل أحد المهاجمين، فيما أقدم الثاني على تفجير نفسه، ما أسفر عن وقوع أضرار دون الكشف عن حصيلة الخسائر البشرية بشكل رسمي حتى الآن".

وتشهد بادية دير الزور نشاطًا متزايدًا لخلايا داعش، حيث تنفذ بين حين وآخر هجمات مباغتة ضد مواقع للجيش السوري وحواجز أمنية في المنطقة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هجوم انتحاري لداعش على حاجز في الميادين بدير الزور
استنفار أمني لـ"الأسايش" في الحسكة إثر محاولة هروب وعصيان بسجن الكلاسة
غوتيريش يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
المرصد السوري: حصيلة ضحايا السويداء ترتفع إلى 1709 بينهم 484 مدنياً أُعدموا ميدانياً
انفجار جنوبي سوريا.. الحصيلة إصابة 4 جنود إسرائيليين
غزة: عملية نوعية نفذتها كتائب القسام في القطاع
قطاع غزة: حصيلة جديدة لضحايا التجويع وسوء التغذية
منظمة العفو الدولية: إسرائيل مستمرة بسياسة تجويع غزة
سوريا: انفجار في حي الميسر بمدينة حلب
غزة: استشهاد 40 فلسطينيا بنيران الصهاينة في القطاع
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك