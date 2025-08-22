استنفار أمني لـ"الأسايش" في الحسكة إثر محاولة هروب وعصيان بسجن الكلاسة

أفادت مصادر محلية باندلاع عصيان وفلتان أمني في سجن الكلاسة بمدينة الحسكة السورية، مساء اليوم الخميس (21 آب 2025)، تخللته محاولات هروب عدد من السجناء، فيما لم تصدر أي بيانات رسمية تؤكد تفاصيل الحادثة حتى اللحظة.

وذكرت الصفحات الإخبارية المحلية أن قوات "الأسايش" التابعة للإدارة الذاتية استنفرت عناصرها وأرسلت تعزيزات إلى محيط السجن، في وقت تحدثت فيه منصات مقربة من "قسد" عن وقوع عملية هروب بالفعل داخل حي الكلاسة، مع محاولات للتعتيم على حجم ما جرى.