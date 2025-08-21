غوتيريش يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الخميس إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بعدما أعلن الكيان الصهيوني عن الخطوات الأولى لعملية السيطرة على مدينة غزة، إذ صرّح غوتيريش من اليابان، خلال مشاركته في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا إنه "من الضروري التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار في غزة.. لتجنب الموت والدمار اللذين ستسببهما حتما أي عملية عسكرية تستهدف مدينة غزة".

وكان الكيان المحتل، استدعى عشرات الآلاف من جنود الاحتياط في الجيش، في إطار خطتها للسيطرة على مدينة غزة على الرغم من الانتقادات الدولية لعملية من المرجح أن تجبر الفلسطينيين على مزيد من النزوح.