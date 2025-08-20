انفجار جنوبي سوريا.. الحصيلة إصابة 4 جنود إسرائيليين

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن 4 من جنوده أُصيبوا بجروح طفيفة جراء انفجار وقع خلال نشاط عملياتي في جنوب سوريا.

وقال المتحدث باسم الجيش في بيان إن الانفجار نجم عن "وسائل قتالية في المنطقة"، مشيرًا إلى أن "الحادث لا يزال قيد التحقيق للوقوف على ملابساته".

وأضاف البيان أن المصابين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وأن عائلاتهم تم إبلاغها على الفور.

ورغم أن الجيش الإسرائيلي لم يحدد طبيعة "الوسائل القتالية" التي انفجرت صباح الأربعاء، فإن مصادر لوسائل إعلام إسرائيلية لم تستبعد أن يكون الحادث مرتبطًا بألغام أو عبوات ناسفة زرعتها مجموعات مسلحة في المنطقة، خاصة مع اتساع نطاق المواجهات على الحدود.

وتشهد الحدود السورية – الإسرائيلية مؤخرا توترًا متزايدًا، وخلال الأسابيع الماضية شنت إسرائيل عدة غارات استهدفت مواقع في ريف دمشق والمنطقة الجنوبية، قال إنها "تستخدم لتخزين أسلحة ونقاط مراقبة تهدد أمن إسرائيل".

في المقابل، أفادت وسائل إعلام سورية بتعرض مواقع عسكرية ومدنية مرارًا لقصف جوي وبري إسرائيلي