منظمة العفو الدولية: إسرائيل مستمرة بسياسة تجويع غزة

اتهمت منظمة العفو الدولية في تقريرها اليوم الاثنين، إسرائيل باتّباع سياسة تجويع "متعمّدة" في غزة، حيث حذرت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية من أن القطاع الفلسطيني بات على شفير مجاعة وشيكة. وأوردت منظمة العفو بعد إجراء مقابلات مع 19 نازحاً فلسطينياً، وعنصرين من الطواقم الطبية التي تعالج أطفالاً يعانون من سوء التغذية، أن "إسرائيل تنفّذ حملة تجويع متعمّدة في قطاع غزة المحتل، إذ تدمّر بشكل ممنهج الصحة، والسلامة، والنسيج الاجتماعي لحياة الفلسطينيين".

ورأت المنظمة أن الشهادات التي جمعتها تؤكد أن "التزامن القاتل للجوع والمرض ليس نتيجة مؤسفة للعمليات العسكرية الإسرائيلية" في غزة، مستطردة: "إنها النتيجة المتعمدة لخطط وسياسات صمّمتها إسرائيل ونفذتها خلال الأشهر الـ22 الأخيرة، لتفرض عمداً على فلسطينيي غزة ظروفاً معيشية محسوبة، بحيث تؤدي إلى تدميرهم الجسدي، وهو جزء من الإبادة الجماعية الجارية التي تنفذها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة".

ومن الجدير بالذكر أن منظمة العفو اتهمت إسرائيل في نيسان بارتكاب "إبادة جماعية على الهواء مباشرة" في غزة.