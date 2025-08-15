رئيس الحكومة اللبنانية يعلق على رفض حزب الله نزع سلاحه

علق رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الجمعة، على رفض الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم نزع سلاح الحزب، حيث ذكر سلام في بيان إن "كلام الأمين العام لحزب الله يحمل تهديدا مبطنا بالحرب الأهلية".

وأضاف، أنه "لا يوجد أحد في لبنان اليوم يريد الحرب الأهلية والتهديد والتلويح بها مرفوضان تماما".

وبيّن، أن "الحديث عن أن الحكومة اللبنانية تنفذ مشروعا أميركيا إسرائيليا هو حديث مردود".

وفي وقت سابق اليوم، أكد الشيخ نعيم قاسم أن حزب الله لن يسلم سلاحه حتى لو اضطر لخوض "معركة كربلائية"، مؤكداً أن هذا السلاح "يحمي لبنان وشعبه، واكتسب شرعيته من الشهداء".