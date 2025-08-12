اشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" في حلب

لقي جندي سوري مصرعه، الثلاثاء، في اشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في حلب.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع "قامت مجموعتان تابعتان لقوات قسد، حوالي الساعة 02:35 صباحاً، بالتسلل نحو نقاط انتشار الجيش السوري في منطقة تل ماعز شرق حلب، واندلعت إثر هذه الخطوة التصعيدية اشتباكات عنيفة في المنطقة، أسفرت عن استشهاد أحد جنود الجيش".

وقالت وزارة الدفاع السورية، إن وحدات الجيش السوري ردت "ضمن قواعد الاشتباك"، وفق ما نقلته "سانا"، على مصادر النيران، و"أفشلت عملية التسلل، وأجبرت القوات المتقدمة نحو موقع تل ماعز على الانسحاب إلى مواقعها الأصلية".

واعتبرت وزارة الدفاع السورية في بيانها، أن "هذا التصعيد الجديد في وقتٍ تستمر فيه (قسد) باستهداف مواقع انتشار الجيش في منطقتي منبج ودير حافر بشكلٍ دائم، كما تقوم بالتوازي مع ذلك، بإغلاق بعض طرق مدينة حلب أمام الأهالي بشكلٍ متقطع وشبه يومي، انطلاقاً من مواقع سيطرتها قرب دوار الليرمون، ضاربةً بعرض الحائط جميع التفاهمات والاتفاقات المبرمة مع الحكومة".

ودعت حكومة دمشق، قوات سوريا الديمقراطية، إلى الالتزام بالاتفاقات الموقعة مع الدولة السورية، و"التوقف عن عمليات التسلل والقصف والاستفزاز التي تستهدف عناصر الجيش والأهالي في حلب وريفها الشرقي"، مضيفة، وفق بيان وزارة الدفاع، أن "استمرار هذه الأفعال سيؤدي إلى عواقب جديدة".