الأونروا: لا يمكن إيصال المساعدات على نطاق واسع بغزة إلا عبر الأمم المتحدة

صرّحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بإنه لا يمكن إيصال المساعدات على نطاق واسع في قطاع غزة إلا عبر الأمم المتحدة، كما شددت الوكالة على أن هناك حاجة إلى تدفق منتظم لمستلزمات النظافة الأساسية إلى قطاع غزة.

فيما حذرت الأونروا والأمم المتحدة من أن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا يمكن أن يتم على نطاق واسع وفعال إلا عبر آليات الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، وذلك بسبب الوضع الأمني والمعيقات التي تواجه مرور الشحنات عبر المعابر.

وأكدت الأمم المتحدة أن الطرق البرية هي الوسيلة الأكثر أمانا وكفاءة لإدخال الإمدادات، وأن القوافل والإمدادات التي تدخل القطاع حاليا ما زالت دون المستوى اللازم لتلبية الاحتياجات الضخمة للسكان، وسط استمرار النزوح والتدمير.

كذلك أشارت إلى أن إلقاء المساعدات من الجو يؤدي إلى خسائر بين السكان المدنيين، داعية إلى السماح بدخول المساعدات عبر كافة المعابر وبطريقة منظمة وآمنة لضمان توزيعها على المحتاجين بشكل إنساني وكبير.