صحة كيان الاحتلال: 271 شخصا على الأقل دخلوا المستشفى صباح اليوم بعد الضربات الإيرانية

أعلنت وزارة الصحة في الكيان المحتل اليوم الخميس، في بيان لها، أن 271 شخصا على الأقل دخلوا المستشفى صباح اليوم بعد الضربات الإيرانية، إذ جاء في البيان الذي نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "وصل صباح اليوم 271 مصابا إلى المستشفيات في المدن الإسرائيلية".

وأضاف: "4 من المصابين في حالة خطيرة، و16 منهم في حالة متوسطة، و220 في حالة طفيفة، و24 منهم مصابين بحالة ذعر، و7 يخضعون للتقييم الطبي ولم تحدد حالتهم بعد".

وتابع البيان: "نتيجة للسقوط في مستشفى سوروكا، أصيب 71 شخصا بجروح، وشخص واحد بحالة ذعر. معظم المصابين بجروح طفيفة أصيبوا أثناء توجههم إلى المنطقة المحمية".

ويذكر أن مستشفى سوروكا هو أحد المستشفيات الأساسية التي تعالج الجنود الإسرائيليين الذين يصابون في قطاع غزة، حيث أصاب صاروخ إيراني موقع عسكري قرب المستشفى صباح اليوم الخميس، وذلك ضمن هجوم صاروخ إيراني أصاب مناطق مختلفة في إسرائيل.

وقد سبق الهجوم الإيراني تعرض منطقة المفاعل النووي الإيراني IR-40 القريب من أراك، لغارات جوية إسرائيلية، حيث جاء ذلك بعد ساعات فقط من نشر الجيش الإسرائيلي تحذيرا باللغة الفارسية، يدعو فيه السكان لإخلاء المنطقة المحيطة بالمنشأة.