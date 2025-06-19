سوريا - لبنان - فلسطين

حزب الله: التهديد بقتل الإمام الخامنئي حماقة وتهوّر له عواقب وخيمة


أكد حزب الله اللبناني أن التهديدات التي يطلقها الجانب الإسرائيلي حول اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي "حماقة وتهوّر له عواقب وخيمة"، حيث ذكر الحزب في بيان صادر إنّ "التهديد بقتل السيد القائد الامام الخامنئي حماقة وتهوّر له عواقب وخيمة.. مجرّد ‏النطق بالتهديد بالقتل فيه إساءة إلى مئات الملايين من المؤمنين والمحبّين والمرتبطين بالإسلام وخط الأصالة والمقاومة والعزّة، وهو مستنكرٌ ومُدان بأبلغ عبارات الإدانة".

وأضاف البيان: "إننا اليوم أكثر إصرارًا وتمسّكًا بنهج الولي القائد العظيم الإمام الخامنئي وأكثر التفافًا حول مواقفه العظيمة ‏وتصدّيه مع الشعب الإيراني البطل والعزيز في مواجهة العدوان الإسرائيلي - الأميركي على الجمهورية الإسلامية ‏الإيرانية".

وتابع البيان: "ستكتشف أميركا أنها وقعت في هاوية سحيقة بسبب دعمها الطاغوتي للعدوان الإسرائيلي الوحشي على ‏غزة والمقاومة في المنطقة وعلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. لا يمكن هزيمة ملايين الأحرار الملتفّين حول قيادة الولي الخامنئي ولو اجتمع كفرة العالم ومجرموه والمتجاوزون ‏للحق البشري في الحياة العزيزة.. ستثبت الأيام أن جولة الباطل خاسرة ومعالم الإيمان والمقاومة منتصرة".‏

وكان النتنياهو قد صرح  خلال مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز"، بأنه لا يستبعد إمكانية اغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، إلا أن وكالة "رويترز" نقلت في الـ15 من الشهر الجاري عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "فرض فيتو" خلال الأيام القليلة الماضية على خطة إسرائيلية لاغتيال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

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